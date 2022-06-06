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الإثنين، 06-06-2022 05:51 م

توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى وجامعة طبية بـ 400 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - وقع صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في دار رئاسة الوزراء اليوم الإثنين، اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل نحو 400 مليون دولار.

كما وُقعت اتفاقية عقد استئجار طويل الأمد للأرض التي سيقام عليها المشروع البالغة مساحتها نحو 187 دونم بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثمارية لأمانة عمان الكبرى.

وسينفذ المشروع بناءً على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تؤول ملكية المشروع بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل، وذلك كون المشروع مشمول بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 2020.

ويتكون مشروع الرعاية الصحية، الذي ستنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية ومبنى للرعاية الإسعافية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل.

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