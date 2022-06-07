الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
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توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي المشترك لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين

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الثلاثاء، 07-06-2022 11:26 م

توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي المشترك لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين

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الوكيل الاخباري - وقعت في السفارة السعودية اليوم الثلاثاء، اتفاقية البرنامج التنفيذي المشترك لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين في الأردن (المرحلة الثانية) بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، وبتكلفة بلغت 1.33 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت برعاية السفير السعودي نايف بن بندر السديري الى انقاذ الاعداد المتزايدة من مرضى السرطان من اللاجئين السوريين غير القادرين على تغطية تكاليف العلاج.

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