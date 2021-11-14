توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الحكومة الليبية للأعوام 2021-2023.



ووقع الاتفاقية عن الحكومة، وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس، في حين وقع عن حكومة دولة ليبيا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمران محمد القيب.



وتضمن البرنامج التنفيذي الذي جاء بهدف توطيد التعاون القائم بين حكومتي المملكة وليبيا في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الأخوة، وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، الاتفاق على تبادل الجانبين للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم التسهيلات اللازمة كافة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة.

اضافة اعلان