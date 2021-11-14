الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

التربية : لا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

الاتحاد الأوروبي: الجدار على حدود بيلاروسيا لن يحل أزمة المهاجرين

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

الحكومة تدعو للإبلاغ عن الشكاوى في الأسواق

الأحد، 14-11-2021 05:39 م

توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي مع ليبيا

eee


الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الحكومة الليبية للأعوام 2021-2023.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة، وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس، في حين وقع عن حكومة دولة ليبيا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمران محمد القيب.

وتضمن البرنامج التنفيذي الذي جاء بهدف توطيد التعاون القائم بين حكومتي المملكة وليبيا في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الأخوة، وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، الاتفاق على تبادل الجانبين للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم التسهيلات اللازمة كافة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

w

منتدون يعاينون مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

w

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

1606150077785-e1617910065609

الملك في ذكرى ميلاد الحسين: مستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه

bawabeh

جامعة اليرموك تقيم صلاة الاستسقاء

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الحكومة تدعو للإبلاغ عن الشكاوى في الأسواق

أخبار متعلقة
w

التعليم العالي : لا زيادة على نسبة ال ٥٪ لمعيدي امتحان الثانونية العامة

11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

w

اكتشاف 15 شهادة معادلة لثانويات عامة غير أردنية مؤخرا

w

بيان من التعليم العالي بشأن شهادات توجيهي مزورة

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

10202113153111388195984

عويس يعمم على الجامعات بشأن تطبيق سند