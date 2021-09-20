الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

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الإثنين، 20-09-2021 07:45 م

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

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 الوكيل الاخباري - وقع أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، اتفاقية الفارة (FARA2) الخاصة بتخفيض الفاقد المائي في محافظة الطفيلة، بقيمة نحو 2 .13 مليون دولار كمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسة والفرعية في محافظة الطفيلة، حيث أن مدة تنفيذ جميع مشاريع "الفارة" تصل إلى خمس سنوات وتسهم سلطة المياه ذاتيا بقيمة 3 .1 مليون دولار من كلفة المشروع الكلية البالغة 152 مليون دولار.

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