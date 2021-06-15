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الثلاثاء، 15-06-2021 07:19 م

توقيع اتفاقية تعاون ثقافي بين الأردن وقطر

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الوكيل الاخباري - وقع وزير الثقافة علي العايد والسفير القطري لدى المملكة سعود بن ناصر آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مختلف مجالات الثقافة والفنون.اضافة اعلان


وتشتمل الاتفاقية على تعزيز ودعم التعاون الثقافي بين البلدين بإقامة المعارض الفنية وتنظيم الأسابيع الثقافية وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين، وتبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
 

 




 

 


 

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