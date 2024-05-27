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الإثنين، 27-05-2024 03:36 م

توقيع اتفاقية عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي الشونة الجنوبية ودير علا

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الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال توقيعه اتفاقية عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مديريتي مياه الشونة الجنوبية ودير علا مع شركة مياه الأردن مياهنا إن قطاع المياه وتحقيقا للاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040 يسعى على الدوام لتحسين مستوى الأداء وإعلاء الإنجاز عبر الانفتاح على التجارب الحديثة وتطويرها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة . اضافة اعلان


وأضاف أبو السعود ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار الجهود المستمرة لسلطة المياه وسعيها الدؤوب في الارتقاء بمستوى خدماتها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الوصول الى افضل الخدمات وتعزيز التزويد المائي والارتقاء بخدمات المشتركين بما يحقق خدمات حديثة ومتطورة للمواطن. 

وأشار الى ان هذه الاتفاقية تتضمن ضم مناطق الشونة الجنوبية ودير علا الى شركة مياه الأردن - مياهنا من خلال إسناد مهام إدارة وتشغيل المرافق المائية الخدماتية وتحقيق سرعة الاستجابة في معالجة اية اختلالات سواء للمياه او الصرف الصحي. 

وأكد ان شركة مياه الأردن -مياهنا ستعمل على تحسين أنظمة العمل في ادارتي مياه الشونة الجنوبية ودير علا وإدخال تحسينات في خدمات المشتركين وتطوير العلاقة مع مشتركي المياه والصرف الصحي لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.

 




 

 


 

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