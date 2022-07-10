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الأحد، 10-07-2022 09:48 ص

توقيع اتفاقية لتسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر

شي


الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أمس السبت، عن الانتهاء من توقيع اتفاقية بشأن تسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر.

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وقال إن التسويق سيكون "عبر حملات إعلامية في المطارات والمترو والمراكز التجارية بشكل غير مسبوق" مشيراً إلى وجود حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدة دول أوروبية.


وأضاف عربيات، أن "هذه الحملات ستنعكس بشكل إيجابي على أعداد السياح، وخاصة من الدول الأوروبية وتتزامن مع عودة تدريجية للطيران منخفض التكاليف.. ونعوّل بشكل كبير على شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية".

 

المملكة

 




 

 


 

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