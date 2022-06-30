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الخميس، 30-06-2022 08:14 ص

توقيع الوثائق رقمياً .. تحديث جديد على تطبيق سند قريباً

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات
أكدت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال، إن الوزارة تعمل على إطلاق التحديث القادم لتطبيق سند باعتماد المؤسسات الرسمية لتوقيع الوثائق رقمياً والتي سيتم اطلاقها قريبا.

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وبينت هلال لـ "الوكيل الإخباري" إن التحديثات الدورية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق سند لغايات إضافة بعض الخدمات والميزات الجديدة والتي من المنتظر أن يضم التطبيق 450 خدمة مؤتمتة حتى نهاية عام 2022.


وأضافت أن فرق الوزارة تعمل على رصد الملاحظات الواردة حول التطبيق لإضافة التحسينات اللازمة.


وحسب الموقع الإلكتروني التابع لتطبيق "سند " فإن التطبيق يعتبر بوابة للخدمات الحكومية الرقمية، حيث يتيح لك الدخول بكلمة ‎مرور واسم مستخدم موحّدين بدلا من كلمات مرور متعدّدة؛ لإنجاز ‎العديد من الخدمات الحكومية الرقمية في أي وقت، ومن أي مكان.


 




 

 


 

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