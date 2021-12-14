الثلاثاء 14-12-2021
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الثلاثاء، 14-12-2021 03:52 م

توقيع عقدي عمل استفاد منهما 1000 عامل بالقطاع خاص

مبنى-وزارة-العمل-أرشيفية


 الوكيل الاخباري - وقع في وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عقدا عمل جماعيان استفاد منهما 1000 عامل يعملون في شركتين من شركات القطاع الخاص.

وحضر توقيع العقدين وزير العمل نايف استيتية ومدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة والرؤساء التنفيذيون للشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة توليد كهرباء شرق عمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد، ورئيس النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة يوسف قنب.

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