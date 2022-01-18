توقيع كتاب يوميات مدير مدرسة للدكتور أبو عمارة

الوكيل الإخباري - وقع الدكتور محمد أبو عمارة كتابه "يوميات مدير مدرسة"، على هامش الجلسة الحوارية التي نظمها "ملتقى سيدات عمان" في النادي الارثوذكسي، مساء أمس الاثنين.

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ويتناول الكتاب الذي يأتي في 162 صفحة من القطع المتوسط، قصصاً مشوقة كتبت بأسلوب ساخر، حول يوميات مدير مدرسة يتعرض لمواقف مختلفة مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث صاغ أبو عمارة حكايات كتابه من الواقع اليومي، ليكون ما كتبه اصطيادا للقصص الواقعية بصنارة فكاهية، ناقلا ما يدور في الميدان الأكاديمي من مواقف تربوية إلى صفحات الكتب.



وقال أبو عمارة، إنه قصد من كتابه تسليط الضوء على المشاكل والمعيقات التي تتعرض لها العملية التربوية.



واضاف "القصة هي فن من فنون الكتابة الإبداعية، ورغبت بأن أوصل رسائل هادفة للمشتغلين في الحقل التعليمي بصورة غير مباشرة وعبر فن الكتابة القصصية، كي لا يشعر الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور بأنهم يستمعون لتوجيهات تنظيرية، فالهدف هو صوغ مبادرة تفاعلية لتجاوز المشكلات بالحوار والتفاهم".



وأعقب توقيع الكتاب، جلسة حوارية بين الكتاب والحضور.



وتطرق الحوار إلى الصعوبات التي تتعرض لها العملية التربوية، وتم طرح حلول مقترحه من الميدان التربوي لها، كما تناول النقاش مسألة التنمر التي يتعرض لها بعض طلاب المدارس، واجمع المتحدثون على أهمية مشروع الارشاد المدرسي والتوعية الصحية للطلاب.