توقيع مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وشركة سوفانا للإستشارات وتطوير المشاريع الاقتصادية

الوكيل الاخباري - وقعت في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم مذكرة تعاون وتفاهم مشترك بين البلقاء التطبيقية وشركة سوفانا للاستشارات وتطوير المشاريع الاقتصادية وقعها عن البلقاء التطبيقية مندوبا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور موسى ابو عرابي وعن شركة سوفانا للاستشارات وتطوير المشاريع الإقتصادية مدير فرع عمان المهندسة سيرون محمود العموري وبحضور عميد كلية عمان الجامعية الاستاذ الدكتور احمد الدحيات ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين الدكتور جودت الكساسبة، ومديرة وحدة التعاون والعلاقات الدولية الدكتورة دانا المحادين .

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تهدف المذكرة الى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وتحقيق الفائدة المشتركة لطلبة الجامعة وتعزيز قدراتهم في مجال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وخاصة في مجالات الاستشارات والخدمات المحاسبية والضريبية ، ومجالات الاستشارات وضبط الجودة وتطوير الاعمال وريادة الاعمال .