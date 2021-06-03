الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 07:35 م

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية والدولية لتعليم التدقيق بالكمبيوتر

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الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الخميس مذكرة تفاهم، مع الجمعية الدولية لتعليم التدقيق بالكمبيوتر (ICAEA) فرع الشرق الأوسط، للاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية، لدى كل منهما في تنفيذ البرامج والخطط والإستراتيجيات، ذات الإهتمام المشترك.
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ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور عبد الكريم القضاة، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها الدكتورعزالدين حطّاب.

وقال رئيس الجمعية في الأردن الدكتور حمزة الموالي، إن تعاون الجمعية مع قسم المحاسبة في الجامعة يأتي للتركيز على الجانب العملي التقني في مجال تدقيق الحسابات، ضمن التحسين المستمر لخطط برامج البكالوريوس في المحاسبة، حيث تم تطوير مخطط المواد ذات الصلة في برنامج بكالوريوس في المحاسبة، من خلال إضافة مهارات تواكب متطلبات سوق العمل الحالي.

 




 

 


 

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