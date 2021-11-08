توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وشركة الحوسبة الصحية الدولية

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وشركة الحوسبة الصحية الدولية (EHSI) مذكرة تفاهم تهدف إلى اعتماد تعميم المنظومة الوطنية لمطالبات التأمين "Hakeem Claim" لتحقيق عدد من الأهداف وعلى مراحل منها تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل في المملكة، إضافة إلى تطبيق برنامج التأمين الصحي للمشتركين في الضمان الاجتماعي لتغطية إصابات العمل وغيرها من الأهداف المستقبلية بين الجانبين.



ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة وعن شركة الحوسبة الصحية الدولية الرئيس التنفيذي غسان اللحام بحضور الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة الشركة.



وقال الدكتور حازم رحاحلة إن المؤسسة قامت وابتداءاً من العام 2019 بإحداث نقلة نوعية في منهجية التعامل مع إصابات العمل وتوفير العناية الطبية المباشرة للمصابين من خلال التعاقد المباشر مع الخدمات الطبية الملكية وغالبية مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، مشيراً إلى أن معالجة إصابات العمل من خلال خدمة المعالجة الفورية أصبحت أكثر سهولة وفعالية وبخدمات متميزة ضمنتها الاتفاقيات المبرمة مع الجهات العلاجية.



وبيّن الرحاحلة إن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع شركة الحوسبة الصحية الدولية تهدف إلى زيادة فاعلية خدمة المعالجة الفورية خصوصاً في ذلك الجانب المرتبط بدفع المستحقات للجهات الطبية التي تستقبل إصابات العمل، موضحاً إن التعاون مع شركة الحوسبة الدولية يندرج ضمن تحضيرات وترتيبات المؤسسة المرتبطة بتطبيق التأمين الصحي الشامل الذي تعمل عليه بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية به.



وأوضح الرحاحلة إن المؤسسة أطلقت حوار وطني شمل مختلف محافظات المملكة لشرح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وأيضاً عرض التصور المرتبط بالتأمين الصحي والاستفادة من التغذية الراجعة للأطراف المعنية به، مبيناً ان المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة بعد التوافق عليها مع الجهات المتداخلة في التأمين.

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