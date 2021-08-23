توقيع مذكرة تفاهم بين الوطني للبحوث الزراعية والأردنية للصوامع والتموين

الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لغايات إجراء البحث العلمي على مادتي القمح والشعير وتجويدهما من الناحية الإنتاجية وتطبيق تقنيات ما بعد الحصاد لضمان أعلى المواصفات الغذائية سعيا لتعزيز الأمن الغذائي.



وأكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أن مذكرة التفاهم مع الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين تأتي تقديراً من المركز للجهد الوطني الذي تقوم به الشركة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير المستورد .

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