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الخميس، 09-12-2021 01:08 م

توقيع مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الوكيل الإخباري - وقّعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم على هامش احتفالات الهيئة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف الى تأطير سبل التعاون بين الطرفين لتأسيس شراكة استراتيجية للوقاية من الفساد إضافة الى توفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة في هذا المجال.

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كما تهدف الى دعم دور الهيئة في خلق بيئة وطنية تعمل على مكافحة ومحاربة الفساد من الانتشار من أجل حماية الموارد ودعم دورها في ضمان تقديم الإدارة العامة على المستوى المحلي خدمات نوعية للمواطنين بشفافية وعدالة تماشيًا مع مبادئ الحاكمية الرشيدة ومقاييس المساواة والجدارة والفرص المتساوية.


وتسعى المذكرة الى العمل على زيادة الوعي وتعزيز قدرات جميع من يشاركون في عملية التصدي للفساد في القطاع العام، بما في ذلك أجهزة الحكم المحلي المعنية بالنزاهة والمساءلة والشفافية من خلال دعم وتطوير المناهج التدريبية وجاهيًا والكترونيًا ووضع مؤشر جديد للشفافية لدى أجهزة الحكم المحلي.


كما تسعى الى دعم مركز التدريب والابتكار بما في ذلك بناء قدرات موظفيه وحشد الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين ودعم تطوير المناهج التدريبية حيثما أمكن في مواضيع مكافحة الفساد.


وقّع الاتفاقية عن الهيئة رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي فيما وقّعها عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثلة المقيمة للبرنامج في الأردن رندا أبو الحسن.

 




 

 


 

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