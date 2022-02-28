توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع رعاية الطفل

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم حول تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لتطوير قطاع رعاية الطفل.

اضافة اعلان



وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال ورشة عرض النتائج الأولية لدراسة دعم قطاع الرعاية لبرنامج تمكين المرأة في الشرق التابع للبنك الدولي.



وتهدف المذكرة إلى تطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة؛ بهدف تحقيق بيئة معززة ومراعية لرعاية الطفولة المبكرة تدعمها سياسات متسقة ومبنية على المعرفة والعمل المشترك بين المؤسسات المعنية لتمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب تحقيق رفاه الأسرة واستقرارها، ودعم جهود التنسيق الحكومي بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لدعم السياسات المرتبطة بتطوير نظام رعاية الطفل في الأردن في إطار التشريعات الأردنية.



كما تسعى المذكرة أيضا إلى توجيه الدعم المناسب من قبل الفرقاء الثلاثة لإجراء حوارات مدعومة بالبيانات من أجل تحسين فرص مشاركة المرأة اقتصاديا وتمكينها من خلال النهوض بقطاع الرعاية، متضمنا توفير حضانات ومربيات مؤهلات، وبناء القدرات المؤسسية على المستوى الاستراتيجي والفني في قطاع رعاية الطفل في الأردن.



