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الإثنين، 08-07-2024 10:04 م

توقيع موسوعة بعنوان شاعرات من بلادي بإربد

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في بيت عرار الثقافي بمحافظة إربد اليوم الاثنين، حفلا لتوقيع موسوعة بعنوان "شاعرات من بلادي"، إعداد وتقديم الشاعرة الفلسطينية نهى عودة.

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وأثنى الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار على الموسوعة، وقدم قراءات لعدة أبيات من الشعر لشاعرات شاركن في الموسوعة.


بدوره، قال الشاعر صالح حمدوني إن الموسوعة عمل فلسطيني وعربي يستحق التقدير، مثنيا على ما قدمته الشاعرة عودة من مجهود ومن خروج عن المألوف بإظهار أسماء الشاعرات وتوثيقها لسيرتهن وقصائدهن الشعرية مما يعني اهتمام الشاعرة بالشأن الثقافي الفلسطيني ومتابعته.


بدورها أعطت الشاعرة الفلسطينية نهى عودة لمحة عامة عن أساسيات وأهداف الموسوعة مبينة أن هذا المجهود لن يقف، بل سيستمر لتوثيق نضال الشعب الفلسطيني إلى أن يأذن الله بالعودة.

 




 

 


 

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