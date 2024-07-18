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الخميس، 18-07-2024 06:26 م

توقيع 159 اتفاقية مِنح لمشاريع زراعة وحصاد مائي

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الوكيل الإخباري - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ومؤسسة "نهر الأردن"، مع مزارعين اليوم الخميس، 159 اتفاقية بقيمة 2.3 مليون دينار، لتأسيس مشاريع زراعة مائية وحصاد مائي.

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ووفق بيان لـ "جيدكو" اليوم الخميس، تعد هذه الاتفاقيات جزءًا من الاستجابة لندرة المياه والتغير المناخي بهدف التأسيس لمشاريع تدعم صغار المزارعين والمرأة الريفية والشباب من الأردنيين واللاجئين في مختلف محافظات المملكة.


وتأتي المشاريع ضمن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل المنفذ من قبل "جيدكو" بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والحكومة الهولندية.


 




 

 


 

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