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الأربعاء، 07-06-2023 12:28 م

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات القطاع الخاص بالعقبة

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الوكيل الإخباري - وقع مركز التميز الأردني الألماني للوجستيات التابع لمجمع العقبة الوطني للتدريب المهني ANVT في العقبة، اليوم الثلاثاء، 3 مذكرات تفاهم مع ممثلي شركات القطاع الخاص، وهي "قرية العقبة اللوجستية، محطة الحاويات للخدمات اللوجستية واوربت لصناعة الألمنيوم".اضافة اعلان


وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعت برعاية مفوض الشباب وريادة الأعمال في سلطة منطقة  العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي الى تعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة في العملية التدريبية في قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني من خلال المشاركة بتطوير المناهج الخاصة بالقطاع اللوجستي والبرامج التي يقوم المركز بتنفيذها مثل برنامج مأمور مستودع، والداعم اللوجستي وتدريب وتشغيل خريجي المركز في القطاع اللوجستي وعقد لقاءات مع الطلاب لتهيئتهم والتعريف بواقع سوق العمل.

ويعد مركز التميز الأردني الألماني للوجستيات الذي أنشأ في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أحد المكونات الرئيسية للمجمع الذي أنشأته الوطنية للتدريب والتشغيل، ويعد من أكبر وأحدث المجمعات التدريبية في المملكة التي تستقطب وتدرب الشباب من طالبي العمل على مهن تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.

 




 

 


 

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