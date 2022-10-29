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السبت، 29-10-2022 09:16 ص

توقيف أشخاص حاولوا إثارة الشغب في مباراة الفيصلي والوحدات

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الوكيل الإخباري - بيّنت مديرية الأمن العام انه تم توقيف اشخاص حاولوا إثارة الشغب أثناء مباراة الوحدات والفيصلي، التي أقيمت على ستاد الحسن بمدينة إربد شمالي الأردن أمس الجمعة.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام أن من بينهم مشجعين ضبطوا بسبب استخدامهم لألعاب نارية (شماريخ) بعد إدخالها بطرق غير مشروعة، إضافة الى عدد آخر قام بتحطيم عدد من المقاعد ورميها باتجاه ارض الملعب.

وأضاف، انه تم ضبط كذلك شخصين قبل المباراة بسبب نشرهم لمنشورات تحض على العنف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعربت مديرية الأمن العام عن شكرها للغالبية العظمى من الجماهير ومن الفريقين التي أبدت التزاما عاليا بالإجراءات وتعاونا مع رجال الأمن، حيث لم تشهد المباراة اي احداث شغب بشكل عام، ونجحت القوة الامنية بالحفاظ على امن وسلامة جميع الحاضرين بالتعاون مع الجهات التنظيمية والعدد الأكبر من الجماهير.

 




 

 


 

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