السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ

تجدد الاحتجاجات في لبنان

مصدر : الخصاونة لم يقدم استقالته

%14.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

توقيف المسؤول عن تزويد مستشفى السلط بالأكسجين

إغلاق فرع ديوان الخدمة المدنية في إقليم الشمال غداً الأحد

مفتي المملكة: الاثنين المقبل غرة شهر شعبان

السياحة تدعو المطاعم الراغبة بالتوصيل للتقدم عبر منصة stayhome.jo

الجامعة الأردنية تحدد ساعات الدوام الرسمي

السبت، 13-03-2021 06:38 م

أثارت الرأي العام

توقيف المسؤول عن تزويد مستشفى السلط بالأكسجين

0523fe4f-adac-4dcb-afff-ff0ef4f1d3cb


الوكيل الإخباري - أوقفت النيابة العامة، مساء السبت، الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق، وفق مصدر مطلع.

اضافة اعلان

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، اعلن إيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومي.


وبين الخصاونة في ايجاز صحفي مساء السبت ،انه تمّت إقالة وزير الصحّة ومدير مستشفى السلط الحكومي على اثر الحادثة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32021294557265834535

دخول الحظر الجزئي حيز التنفيذ

320211316306482566472

مصدر : الخصاونة لم يقدم استقالته

320219181226151996334

%14.81 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

320216165210197495988

إغلاق فرع ديوان الخدمة المدنية في إقليم الشمال غداً الأحد

1615651653157

مفتي المملكة: الاثنين المقبل غرة شهر شعبان

3202111183558468201066

السياحة تدعو المطاعم الراغبة بالتوصيل للتقدم عبر منصة stayhome.jo

أخبار متعلقة
الملكككككككككككككككككك

الملك يأمر مدير مستشفى السلط تقديم استقالته

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

اجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بعد حادثة مستشفى السلط

4

مواطن يكشف لوزير الصحة تفاصيل حادثة انقطاع الأكسجين

وز

الخصاونة يوجه للتحقيق في حادثة مستشفى السلط

عبيد

اجتماع طارئ لوزير الصحة في مستشفى السلط

320218182458773292563

دودين لـ الوكيل : تصاريح العمل السابقة سارية خلال الحظر الجزئي