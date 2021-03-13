توقيف المسؤول عن تزويد مستشفى السلط بالأكسجين

الوكيل الإخباري - أوقفت النيابة العامة، مساء السبت، الموظف المسؤول عن تزويد الأكسجين في مستشفى السلط على ذمة التحقيق، وفق مصدر مطلع.

اضافة اعلان



وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، اعلن إيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق في حادثة مستشفى السلط الحكومي.



وبين الخصاونة في ايجاز صحفي مساء السبت ،انه تمّت إقالة وزير الصحّة ومدير مستشفى السلط الحكومي على اثر الحادثة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





