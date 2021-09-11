السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 11-09-2021 11:38 ص

توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند


الوكيل الاخباري- اوقف المدعي العام معلما اعتدى بالضرب على طالب في الصف العاشر في احد مدراس لواء بني كنانة.

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وكان ذوو الطالب قد تقدموا بشكوى رسمية الى الأجهزة الأمنية ، التي احالت بدورها القضية الى المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق مع المعلم.

وابرم ذوو المعلم صك صلح عشائري مع اهل الطالب.

وينص الصك على ان يتحمل المعلم كافة النفقات المالية المترتبة على علاج الطالب في المستشفى لحين الشفاء التام.

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