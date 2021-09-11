توقيف المعلم الذي اعتدى على طالب بإربد

الوكيل الاخباري- اوقف المدعي العام معلما اعتدى بالضرب على طالب في الصف العاشر في احد مدراس لواء بني كنانة.
وكان ذوو الطالب قد تقدموا بشكوى رسمية الى الأجهزة الأمنية ، التي احالت بدورها القضية الى المدعي العام بعد الانتهاء من التحقيق مع المعلم. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وابرم ذوو المعلم صك صلح عشائري مع اهل الطالب.
وينص الصك على ان يتحمل المعلم كافة النفقات المالية المترتبة على علاج الطالب في المستشفى لحين الشفاء التام.
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