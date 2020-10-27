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الثلاثاء، 27-10-2020 08:08 م

توقيف سيدتين بالزرقاء بتهمة منح منافع مادية مقابل أصوات لأحد المرشحين

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الوكيل الاخباري - أوقف المدعي العام اليوم سيدتين تدعيان أنهما تعملان في جمعية خيرية وتتصلان مع الناخبين في الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الزرقاء لمنح منافع مادية مقابل أصوات لأحد المرشحين.
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وأوضح جهاد المومني الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب انه وبعد أن أنهت لجنة المخالفات الانتخابية تحققها من وجود المخالفة والاستماع إلى التسجيلات الصوتية وعرضها على مديرة الجمعية فقد أقرت أن التسجيلات لها؛ مما استوجب تحويلها إلى النائب العام حيث قرر المدعي العام توقيفها هي والسيدة  التي تعمل معها وكانت تتصل ايضا بالناخبين

ومن جهة أخرى أعلن المومني انه وعلى إثر بلاغ من الهيئة المستقلة للانتخاب قامت الأجهزة الأمنية مساء اليوم بمداهمة مقرا انتخابيا لأحد المرشحين في الكرك، بعد أن أعلن عن اجتماع حاشد لمناصريه خلافا لأوامر الدفاع، حيث تم منع إقامة الفعالية وسيصار إلى توقيع المرشح على تعهد بعدم تكرار مخالفة التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية. 

وشدد المومني على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز على القانون؛ حيث أن الهيئة تعاملت حتى تاريخه مع ٥٥٢ مخالفة  انتخابية  وتحققت من ٩٨ قضية تتعلق بالاستخدام الفاسد للمال؛ نتج عنها تحويل ١٨ حالة إلى الادعاء العام أو الأجهزة الأمنية المختصة حسب تفاصيل كل حالة.

 




 

 


 

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