الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 04:53 م

توقيف سيدتين على خلفية فيديو تعنيف فتاة بعمان

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الوكيل الاخباري - أصدر مدعي عام محكمة عمان عهود المجالي قراراً اليوم يقضي بتوقيف مشرفتين تعملان في أحد المراكز الإيوائية على خلفية نشر فيديو قبل أيام يظُهر حالات تعنيف لإحدى المنتفعات من ذوي الإعاقة في دار إيواء في عمان.
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وفي السياق، فقد تم إعتبار صاحب المركز ومشرفتين مشتكى عليهم بجرم مخالفة المادة 30/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وبدلالة المادة 48/أ/1 من ذات القانون.

كما تم إسناد جرمي الإيذاء وخرق حرمة الحياء الخاصة، بالإضافة الى تحويل جزء من ملف القضية التحقيقية الى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة هتك العرض.

يذكر أنه قد تم تداول فيديو يظُهر عدد من الإنتهاكات بحق منتفعين ذوي إعاقة في أحد دور الإيواء، وقد قام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتتقدم بلاغ الى النائب العام لرفضه مثل هذه الإنتهاكات، وذلك إثر زياراته التفتيشية للمراكز الإيوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية.

 




 

 


 

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