الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
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توقيف شخصين 15 يوما عن جرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة باربد

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الأربعاء، 25-05-2022 03:06 م

توقيف شخصين 15 يوما عن جرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة باربد

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الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام اربد، شخصين 15 يوما لكل منهما بجرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.

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وأسند المدعي العام إليهما جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.


و يشار إلى أن الجرم المسند إليهما يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، بالإضافة إلى تضمين مرتكب الجرم قيمة المسروقات و النفقات القضائية و الإدارية.


كما أن للمحكمة أن تقضي بعزل مرتكب الجرم من العمل و الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار مع عدم استعمال الأسباب المخففة، وتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر وفقا لإحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.


 




 

 


 

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