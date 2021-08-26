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الخميس، 26-08-2021 11:23 م

توقيف شخص اعترف بضرب طفلة وتسبب بوفاتها في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، شخصا اعترف بضرب طفلة وتسبب بوفاتها.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، إنه بتاريخ 25 آب الجاري، أُسعفت للمستشفى طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من منزلها في مدينة الزرقاء بسبب السقوط حسب الإدعاء .


واضاف أنه من خلال جمع الاستدلالات والتقارير الطبية تبين تعرض الطفلة للضرب ما ادى لوفاتها، حيث أُلقي القبض على شخص قريب للعائلة قام بضرب الفتاة اثناء وجوده داخل المنزل، واعترف بذلك وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد.

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