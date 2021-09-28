توقيف شخص زوّر تقارير طبية لفتاة 15 يوماً

الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد الأشخاص 15 يومًا بمركز اصلاح وتأهيل ماركا بعد ان زوّر تقارير طبية لفتاة لمساعدتها بالحصول على وظيفة من خلال ديوان الخدمة المدنية كحالة انسانية ، الّا أن الديوان اكتشف التزوير .



مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أنه تم توقيفه بتهمة جناية التزوير لأنه أحضر للفتاة مقابل مال تقاضاه تقارير طبية تحمل تواقيع اطباء عيون واختام لأحد المستشفيات الحكومية جميعها مزوّرة .



يذكر أن الهيئة كانت أحالت هذه القضية للنيابة العامة في وقت سابق .

اضافة اعلان