توقيف شخص زوّر كمبيالة للاستيلاء على أرصدة شخص متوفٍ

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الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد الأشخاص بتهمة جناية التزوير 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.وفي التفاصيل حسب مصدر مسؤول في الهيئة قال إن هذا المتهم قدم لأحد البنوك كمبيالة بتوقيع مزوّر بقيمة (900) ألف دينار في محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية لأحد عملاء البنك المتوفين إلاّ أن إدارة البنك أعلمت ورثة المتوفي الذين لجأوا للهيئة حيث قامت بدورها بالتحقيق في القضية، فتبيّن لها وجود شبهة فساد فأحالتها للإدعاء العام في شهر آيار الماضي.وأضاف المصدر قوله أن الهيئة تعاملت في أوقات سابقة مع عدة قضايا من هذا القبيل، الأمر الذي يستدعي انتباه المواطنين وإدارات البنوك.