السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

صورة الملك تجتاح مواقع التواصل - شاهد

الفطر السام يتسبب بكارثة في جرش

الحاج عبد الرحيم محمود يوسف في ذمة الله

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

تطورات جديدة بشأن دوام المدارس بالاردن

توصية هامة بشان التأمين الصحي الحكومي

قرارات سارة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات السبت 26/12/2020

فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار .. السبت

قراران هامان يترقب الاردنيون تفاصيلهما مع دخول العام الجديد

السبت، 26-12-2020 02:28 م

توقيف شقيقين زوّرا وثائق بقيمة 500 ألف دولار

3202018114117405551737


الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شقيقين أسبوعا، فيما لم يتم توقيف الثالث لعدم الاختصاص، اتفقوا على الاحتيال على إحدى شركات التأمين بمبلغ 500 ألف دولار، مستغلين ظرف وفاة شقيق ثالث لهما توفي قبل 20 عامًا وعمره حوالي 3 سنوات.

اضافة اعلان

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قال إن "هذه القضية سبق وأن أحالها مجلس الهيئة إلى النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام".


أما عن تفاصيل القضية، "فقد اتفق الأشقاء الثلاثة على أن ينتحل أحدهما لأنه لا يحمل هوية أحوال مدنية شخصية شقيقه المتوفى الذي لم يصدر له أصلًا شهادة وفاة ولا هوية أحوال مدنية بسبب صغر سنه، وفعلًا استصدر الشقيق هوية أحوال مدنية باسم المتوفي تحمل صورة المنتحل وتقدما للشركة بطلب تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار مصطحبين معهم تقارير طبية مزوّرة منسوبة لأحد المستشفيات الحكومية بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي أمراض سارية أو مزمنة".


"بعد حوالي شهرين راجع الأخ الذي كُتبت البوليصة لصالحه شركة التأمين، مدعيًا بأن شقيقه توفي وقدم شهادة وفاة مزوّرة وشهادة أخرى مزوّرة موقعة من 3 أطباء شرعيين تفيد بأن الوفاة كانت بسبب جلطة وليست بسبب أي أمراض، إلا أن الشركة شكت بالأمر فلجأت إلى الهيئة التي حققت بالقضية ثم أحالتها إلى النيابة العامة"، وفق بيان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جمال-حداد-600x405-1

دعوة إلى إطلاق سراح الصحفي جمال حداد

original_main_image5fe72bf4c742b

صيانة لمقاطع تصريف المياه بعجلون

12202020142158845687884

صورة الملك تجتاح مواقع التواصل - شاهد

1220201204449318184174

بحث شمول هذه الفئة من الأردنيين بحزم الضمان الاجتماعي

كيف-أعرف-الفطر-السام1

الفطر السام يتسبب بكارثة في جرش

fffff

حقيقة فيديو تبادل اطلاق النار بالصويفية

أخبار متعلقة
1020201714626422309531

عبيدات: النظام الصحي في الأردن بحاجة لإعادة النظر

image-21

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر

zenhr-hrms-tax-4a9b0f6e76a4a61b08b0406091116eab99fbf813301cdc0e1fe0cd5f806c6408

مطالب بتأجيل المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء

abbas

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا

94a0c50b-d73c-4b0e-9a1e-48468870eda0

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل

19

الحكومة: تعقيم المياه الخارجة من مستشفيات كورونا الميدانية