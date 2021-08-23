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الإثنين، 23-08-2021 01:51 م

توقيف مصور المركبة التي أشعلت مواقع التواصل أسبوعا

سجن


الوكيل الإخباري - كشف أحد المحامين إن المدعي العام في محكمة شرق عمان القاضي أحمد منصور قد أوقف مصور فيديو المركبة لأسبوع في سجن ماركا بتهمة التدخل بغرض فعل منافٍ للحياء العام وعرض مادة بذيئة وخرق حرمة الحياء الخاصة بدلالة قانون الجرائم الإلكترونية.

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وأكد المحامي لـ الوكيل الإخباري" إن الفعل المنافي للحياء بحسب المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات حكمه بما لا يتجاوز ٦ شهور سجن.


وأضاف أن جرم حرمة الحياة الخاصة بحسب المادة ٣٤٨ من قانون العقوبات السجن٣ أشهر.


وكان قد أعلن الأمن العام القبض على سائق المركبة الذي ظهر في الفيديو وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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