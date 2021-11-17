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الأربعاء، 17-11-2021 03:31 م

توقيف موظف بالأوقاف اختلس 300 ألف دينار

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الوكيل الاخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي وزارة الأوقاف  15يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا ، اختلس 296 ألف دينار خلال السنوات من 2016 – 2020 .

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مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذا الموظف بدأ عمله مؤذنًا ثمّ تمّ تحويله إلى محاسب وعندما اُكتشف أمره وحوّلت قضيته إلى الهيئة بادر بإحضار ورقة مخالصة مع الأوقاف تفيد بأنه دفع مبلغ عشرة آلاف دينار والباقي مقسطًا بمعدل 300 دينار شهريًا إلاّ أنّ الهيئة اكتشفت التزوير حيث بيّنت تحقيقات الهيئة أنه زوّر المخالصة وزوّر ايصالات المقبوضات .


وأضاف المصدر أن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه إليه تهمة جناية الاختلاس وجناية التزوير .

 

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