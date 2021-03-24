توقيف موظف بلدية الزرقاء المتهم بجناية الرشوة

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف بلدية الزرقاء 15 يومًا على ذمة التحقيق بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة.

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وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحافي اليوم الأربعاء إن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أحال الموظف المذكور امس الثلاثاء بعد ضبطه متلبسًا بقبض مبلغ 2500 دينار من أحد المستثمرين الأردنيين الذي كان قد لجأ للهيئة شاكيًا من ذلك الموظف.

وتجدد الهيئة دعوتها لكل مستثمر يتعرض لمثل هذا الموقف أو يتعرض مشروعه لأية عرقلة إلى مراجعة وحدة الاستثمار فيها التي استحدثت لحماية المستثمرين من تغوّل بعض موظفي الجهات ذات العلاقة بالاستثمار.



