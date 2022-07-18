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الإثنين، 18-07-2022 05:01 م

توقيف 10 أشخاص وإحالتهم للقضاء بقضية غاز العقبة

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الوكيل الاخباري - استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في قضية سقوط خزان غاز بمدينة العقبة، تسبَّب بوفاة 13 شخصًا.

وقال أمين عام المجلس القضائي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إنَّ مدعي عام العقبة أصدر قرار ظن يقضي بإحالة 10 أشخاص لمحاكمتهم أمام محكمة بداية جزاء العقبة، بعد أن تقرر توقيفهم في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف أنَّ المدعي العام أسند للمشتكى عليهم جميعا جرم التسبب بالوفاة مكررة 13 مرة، وجرم التسبب بالإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير وجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية.

وأوضح أنَّ المدَّعي العام أسند أيضًا جرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

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