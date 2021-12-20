توقيف 22 شخصا أرسلوا رسائل احتيال إلكترونية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام عمان علي الخضيري 22 شخصا منذ أسبوع لاحتيالهم الإلكتروني على المواطنين عبر رسائل اغرائية بالربح.



وبحسب المعلومات فإن هؤلاء المتهمين قد استباحوا الحسابات الخاصة للمواطنين عبر ارسال رسائل الكترونية للمواطنين تقول: «اربح مبلغ مالي فورا من الجهة الفلانية» شريطة توزيعها على عشرة من أصدقائك.



واستغل هؤلاء المتهمون الوضع الصعب للمواطنين حيث يقوم متلقي الرسالة بفتحها ليطلب منه تعبئة المعلومات ورقم الحساب، وتصله بعد ذلك رسالة من الأشخاص المحتلين (المتهمين)، بانه ربح معهم، وعليه ارسال مبلغ مالي متواضع فورا، حتى يتم إرسال قيمة الجائزة له، حيث يبادر المواطن بارسال المبلغ قبل استلامه للمبلغ الذي ربحه وبعدها يختفي هؤلاء.



وأشارت المعلومات إلى أن جهودا كبيرة بذلت من اجل القاء القبض على هؤلاء كانت من قبل قسم الجرائم الالكترونية الذي تمكن من ملاحقتهم والقاء القبض عليهم.

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وبينت أن منهم موظفي بنوك سابقين، حيث وجهت اليهم تهمة الاحتيال الالكتروني ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتعلق بالبطاقات الائتمانية حيث حولوا بعد التحقيق الموسع معهم الى محكمة صلح الجزاء.



وفي سياق آخر تنظر احدى الهيئات في جنايات الفساد في قضية تعود لمخالفات ادارية ومالية كبيرة في وزارة المياه سابقا واحداها لوزير سابق بانتظار تقديمه للمحاكمة حيث استمعت امس نفس الهيئة لشهود في قضية جمعية لتربية الابقار حول وجود مخالفات ادارية ومالية فيها ويبقى الحكم فيها للقضاء بعد الانتهاء من الاستماع للشهود.(الرأي)