الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

بدء تساقط الثلوج في الشوبك - فيديو

السير لـ الوكيل : جميع طرق المملكة سالكة ولا إعاقات

توقيف 22 شخصا أرسلوا رسائل احتيال إلكترونية - تفاصيل

وفيات الإثنين 20-12-2021

تحذيرات هامة من الأمن خلال المنخفض

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض

4 وفيات في حريق داخل خيمة بالبلقاء

الإدارة المحلية تحذر المواطنين من الظروف الجوية

3642 طالب تقدموا لمنحة أبناء الشمال والوسط الدارسين في الجنوب

الإثنين، 20-12-2021 09:27 ص

توقيف 22 شخصا أرسلوا رسائل احتيال إلكترونية - تفاصيل

images_2015_1-2_2016-10-2414_32_f746d4d331bf3dafd0796fa37c


الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام عمان علي الخضيري 22 شخصا منذ أسبوع لاحتيالهم الإلكتروني على المواطنين عبر رسائل اغرائية بالربح.

وبحسب المعلومات فإن هؤلاء المتهمين قد استباحوا الحسابات الخاصة للمواطنين عبر ارسال رسائل الكترونية للمواطنين تقول: «اربح مبلغ مالي فورا من الجهة الفلانية» شريطة توزيعها على عشرة من أصدقائك.

واستغل هؤلاء المتهمون الوضع الصعب للمواطنين حيث يقوم متلقي الرسالة بفتحها ليطلب منه تعبئة المعلومات ورقم الحساب، وتصله بعد ذلك رسالة من الأشخاص المحتلين (المتهمين)، بانه ربح معهم، وعليه ارسال مبلغ مالي متواضع فورا، حتى يتم إرسال قيمة الجائزة له، حيث يبادر المواطن بارسال المبلغ قبل استلامه للمبلغ الذي ربحه وبعدها يختفي هؤلاء.

وأشارت المعلومات إلى أن جهودا كبيرة بذلت من اجل القاء القبض على هؤلاء كانت من قبل قسم الجرائم الالكترونية الذي تمكن من ملاحقتهم والقاء القبض عليهم.

اضافة اعلان

 

وبينت أن منهم موظفي بنوك سابقين، حيث وجهت اليهم تهمة الاحتيال الالكتروني ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتعلق بالبطاقات الائتمانية حيث حولوا بعد التحقيق الموسع معهم الى محكمة صلح الجزاء.

وفي سياق آخر تنظر احدى الهيئات في جنايات الفساد في قضية تعود لمخالفات ادارية ومالية كبيرة في وزارة المياه سابقا واحداها لوزير سابق بانتظار تقديمه للمحاكمة حيث استمعت امس نفس الهيئة لشهود في قضية جمعية لتربية الابقار حول وجود مخالفات ادارية ومالية فيها ويبقى الحكم فيها للقضاء بعد الانتهاء من الاستماع للشهود.(الرأي)

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e0b15146-0eed-45c0-918c-b5823e2ed8e7

مشروبات ساخنة من الدوريات الخارجية للسائقين - صور

0L5A1928

تحذيرات هامة من الأمن خلال المنخفض

وزارة المياه والري

المياه والري تفعّل غرفة عملياتها للتعامل مع الحالة الجوية

0L5A0450

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض

IMG_3823

الإدارة المحلية تحذر المواطنين من الظروف الجوية

0L5A8804

توقع تسجيل حمل كهربائي قياسي خلال المنخفض

أخبار متعلقة
سير خاص

الأمن: التعامل مع 475 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

263756141_121475130338426_4077498374886984430_n

لحماية عمان من الفيضانات .. خزانات تحت الأرض بدعم ياباني

61ab50ba78eb5

إجراءات جديدة في أمانة عمان بعد ارتفاع إصابات كورونا

شششششش

أكثرها عجلون .. تعرّف على معدلات الهطول المطري في المحافظات

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الحبس 3 أشهر لمقدرين عقاريين وإلزامهما بدفع 92 ألف و500 دينار