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الثلاثاء، 09-02-2021 03:43 م

توقيف 3 موظفين بالجمارك وتاجري قطع مركبات

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الوكيل الاخباري - قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف خمسة أشخاص في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق، من بينهم ثلاثة موظفين من جمرك عمان “نقيب جمارك ، رائد جمارك ، ووكيل جمارك بالإضافة إلى تاجري قطع سيارات “.
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وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتجار.

وبيّن البيان، أنه تلاعب الثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة تفيد بأنه تم قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى أربع قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المزاودين، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي.

 




 

 


 

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