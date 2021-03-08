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الإثنين، 08-03-2021 09:32 م

توقيف 9 أشخاص بالرمثا لمخالفتهم أوامر الدفاع

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الرمثا مساء اليوم الاثنين تسعة اشخاص لمدة اسبوع لمخالفتهم احكام قانون الدفاع.

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وعلل المدعي العام التوقيف بانه جاء استنادا لمخالفة هؤلاء الاشخاص احكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه حيث اقاموا تجمعا مخالفا لذلك.

 

المصدر : بترا 

 

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