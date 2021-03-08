توقيف 9 أشخاص بالرمثا لمخالفتهم أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام الرمثا مساء اليوم الاثنين تسعة اشخاص لمدة اسبوع لمخالفتهم احكام قانون الدفاع.

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وعلل المدعي العام التوقيف بانه جاء استنادا لمخالفة هؤلاء الاشخاص احكام قانون الدفاع والاوامر الصادرة بموجبه حيث اقاموا تجمعا مخالفا لذلك.

المصدر : بترا

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