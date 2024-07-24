تيار حزب الاتحاد الوطني يعقد لقاءً موسعاً في السلط

الوكيل الإخباري - التقى رئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان ومجموعة من قيادات حزب تيار الاتحاد الوطني اليوم الأربعاء، مع عدد من وجهاء وأبناء مدينة السلط .



واستعرض الكابتن الخشمان خلال اللقاء في منزل الدكتور ياسر عربيات الذي حضره أمين عام حزب الاتحاد الوطني علي الزبون ورئيس المكتب السياسي للحزب خالد العطيات والكابتن زهير الخشمان عضو المكتب السياسي للحزب وحمدي مراد نائب رئيس المجلس المركزي للحزب و الشيخ ايمن البداوي عضو المجلس المركزي والسفير السابق لؤي الخشمان و السيد خالد العطيات، أبرز الإنجازات و التطورات التي شهدها حزب الاتحاد الوطني .



واستذكر الكابتن الخشمان مواقف أبناء السلط معه في عام ٢٠١٣ خلال الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر قائلاً "كيف لي أن أنسى وقفة أبناء مدينتي معي و كيف أكون جاحداً لهذه المدينة وأبناءها الذين كانوا لي فزعة و وقفوا معي ".

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كما وأكد على أن حزب الاتحاد الوطني من الأحزاب العريقة وليس حزبا وليد الساعة حيث تأسس عام ١٩٧١ لافتاً إلى أن أهدافه تقوم على أساس الوحدة الوطنية والعيش المشترك .



وبين خلال اللقاء أن هذا الحزب عاصر فترات عصيبة عاشتها الدولة الأردنية أبرزها ما جرى عام 2011 والأحداث المرافقة للربيع العربي، مؤكداً أن دور الحزب كان منصباً على توحيد الأردنيين تحت راية الإصلاح، واستمر هذا النهج حتى عام 2022 والذي شهد إصلاحات سياسية واقتصادية عديدة أبرزها قانوني الأحزاب والانتخاب والتي ركزت بشكل كبير على أهمية دور الشباب في العمل السياسي وفتحت لهم المجال ليمارسوا دورهم ليكونوا هم القادة وهذا ما يسعى اليه الحزب بتدرج لنواكب التطورات التي تعيشها المنطقة والعالم .



وأشار الكابتن الخشمان إلى أن قاعدة الحزب الرئيسية يجب أن تنطلق من هنا من محافظة البلقاء و مدينة السلط وأن أول حراك سيبدأ للحزب من مدينة السلط استنادا لقوله تعالى " وانذر عشيرتك الاقربين " .



ولفت الى أن عملية الاندماج التي تمت بين التيار الوطني وحزب الاتحاد الوطني كانت على أسس وأهداف مشتركة تجمع الحزبين أهمها الوحدة الوطنية والعيش المشترك وان حزب التيار الوطني من الأحزاب العريقة والتي كان يترأسها قامة وطنية عريقة المرحوم معالي عبدالهادي المجالي .



وشدد الخشمان على أن الحزب لم ينشأ لأهداف انتخابية بحتة، بل يسعى لعملية إصلاحية متدرجة، وأكد على ضرورة دعم الحضور للحزب والقائمة الحزبية التي تضم الكابتن زهير الخشمان مشيرا الى أن هذا الحزب يهدف الى التجميع وليس للتفريق لا سيما وان هناك إرادة ملكية بتعزيز فكرة العمل الحزبي والمشاركة فيه.



ولفت الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حزبية تدعم مشاركة الشباب ومن هنا سيقوم حزبي الاتحاد والتيار الوطني بتشكيل قائمة وطنية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أن يكون الكابتن زهير الخشمان مرشحاً على رأس القائمة إيمانا بأهمية أن يكون هناك فرصة اكبر للشباب .



وأضاف اني هنا لست بمعرض تزكية ابني ولكني اقدمه لكم لتسمعوا منه وتحاوروه وسيكون لكم الحكم ليكون ممثلكم تحت قبة البرلمان .



بدوره عبر الكابتن زهير الخشمان عن سعادته وفرحه بهذا اللقاء الكبير الذي جمع عدد كبير من أبناء مدينة السلط قائلا "ان هذا يبعث في النفس على الفخر والاعتزاز والقوة".



واستعرض الكابتن زهير أبرز ملامح التحديث السياسي والاقتصادي الذي يسعى إليه الحزب، مبيناً أن أبرز مشكله يواجهها المواطن الأردني هي مشكلة البطالة، وأن همه الأول هو شباب السلط وشباب الأردن بشكل عام وأن الملف الذي سيحمله ويدافع عنه هو ملف الشباب .



واكد الكابتن زهير على أن كثير من الشباب الأردني لديهم القدرات والخبرات استطاعوا من خلالها الوصول الى اعلى المناصب وتحقيق نجاحات في كثير من الدول العربية والأجنبية .



وقال انا أعي أيضا أن دور النائب هو التشريع والرقابة ولا نستطيع التخلص من الهموم الملقى على عاتق النائب إلا من خلال عمل حزبي مبرمج هدفه الإصلاح السياسي والاقتصادي .



من جانبه تحدث الشيخ أيمن البداوي عن أهمية تكثيف الجهود وضرورة دعم القائمة الحزبية لحزب الاتحاد الوطني والتيار الوطني مشيراً الى ان هذا الاجتماع من الاجتماعات الفريدة قائلا ان هذا اللقاء يبث في القلب مشاعر الفخر والاعتزاز لما نراه من لقاء وحفاوة وكرم من قبل أبناء السلط الوفية .



وتابع البداوي أنني أرى العز والفخر والكرامة في وجوه الحاضرين جميعا وانني "اغار من هذه المحبة محبة أبناء مدينة السلط لابنهم الكابتن محمد الخشمان "



من ناحيته قال الشيخ حمدي مراد نائب رئيس المجلس المركزي للحزب إن هذه الليلة مشهودة وهذه الأرض "السلط " تتحدث عن ثورتنا العربية الكبرى حيث أعلنت بيعتها الأولى للملك عبدالله الأول والسلط وفية وهي امتداد من البلقاء الى جميع محافظات المملكة .



وأضاف أننا نعتز اليوم بهذا الحزب الذي يقوده الكابتن محمد الخشمان وسليله الذي يشهد الله انه قامة حزبية وطنية وسعادة الشيخ ايمن يعد قامة وطنية فذة ونقول لهما أبقيا على العهد مع هذا الحزب الذي أسسه الشهيد وصفي التل وليكون شعارنا لتعزيز المشاركة الوطنية و عليه فإننا نطالب دعمكم و مؤزرتكم لهم وليحيى الأردن بشعبه وقيادته وجيشه المرابط و أمنه الساهر .



أمين عام حزب التيار الوطني علي زبون قال ان هذا الحزب للأردنيين جميعاً واستطاع هذا الحزب أن يمتد ليشمل جميع محافظات المملكة لافتاً الى أن هذا الحزب سيكون رقماً صعباً بقيادة محمد الخشمان وهو يستحق دعمه والوقوف معه والشد على يده .



الكابتن نبيل الدباس من جانبه قال ان الكابتن محمد الخشمان استطاع ان يحقق ما لم يحققه أي شخص آخر حيث استطاع أن يحقق حلمه بفكره الاستثماري حيث استطاع أن ينجح في تأجير طائراته للأمم المتحدة وجلب استثمارات وتوظيف الشباب وخاصة من أبناء السلط .



بدوره قال خالد عربيات إن الحديث عن دور الكابتن ودعمه المتواصل لنادي السلط بعد أن تخلى عنه 80% من من الداعمين وانه كان دوما داعماً للرياضة وللشباب في السلط.

وأشار الى أن أبناء السلط لا يؤمنون بالحزب الآني وحزب التيار الوطني له باع طويل في العمل السياسي وأن هذا الحزب قائم برجاله أمثال الكابتن محمد الخشمان الذي لم ينسى مدينته وله بصمات واضحه وايادي بيضاء في دعم النادي والشباب في المدينة مشيراً الى أن بيوت أهالي السلط جميعاً هي مقرات لحزب الاتحاد الوطني والكابتن زهير الخشمان



فيما رحب الحضور وعلى رأسهم الشيخ رويزق عربيات والدكتور محمد الدباس ومحمد الحياري برئيس وأعضاء الحزب مؤكدين وقوفهم ودعمهم لقائمة الحزب التي ستخوض الانتخابات القادمة وطالبوا أيضا بالوقوف مع أبناء السلط للحد من مشكلة البطالة التي أصبحت منتشرة بين شبابها.

فيما تساءل البعض عن آليه التصويت المتعلقة بالدائرة الوطنية وكيفية الوصول الى نسب مرضية في العملية الانتخابية وعدم تكرار التجربة الماضية التي شهدت نسب متدنية وصلت الى 23%.



وفي نهاية اللقاء أعرب الكابتن خشمان عن فخره واعتزازه بأبناء مدينته مدينه السلط التي كانت وما زالت تقدم له الدعم والتأييد قائلاً إن هذا الدين سيبقى في عنقي وسأبقى وفيا لهذه المدينة وأهلها الطيبين ومهما عملنا سنبقى مقصرين بحقها .



وكان الخشمان قد أعلن عن أنه سيتم افتتاح أول مقر للحزب في مدينه السلط في الفترة ما بين 10 الى 15 آب لتكون مدينه السلط نقطه انطلاق للمحافظات .









