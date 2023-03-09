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الخميس، 09-03-2023 04:31 م

تيك توك تصدر بياناً بشأن الاردن

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الوكيل الاخباري - قالت منصة "تيك توك " أنها تعتبر السلامة الإلكترونية تحدي يمس الصناعة بأكملها. ولذلك نحن في منصة تيك توك نعمل بشكل متواصل علي تطوير خدماتنا وسياسات وإرشادات المجتمع والميزات الخاصة بنا، للحفاظ على سلامة وأمن مجتمعنا، فلدينا أكثر من 40 ألف شخص يعملون بأحدث آليات التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على بقاء المنصة مساحة آمنة ومرحبة بالجميع.

وأضافت في بيان - اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري - انه منذ ديسمبر 2022 عملت "تيك توك" للتأكيد على التزامها بجعل المنصة مساحة آمنة في الأردن، من خلال تعزيز الكشف عن المحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمعنا وسياساتنا. كما أننا ملتزمون بإنفاذ إرشادات مجتمعنا والامتثال للقوانين المحلية في جميع الأسواق التي نعمل بها، حيث نعتبرها المحاور الاساسية لعملنا لتعزيز مجتمع آمن وإيجابي عبر الإنترنت.

وختمت بيانها بالقول إنها تؤمن أنه من خلال العمل مع السلطات لشرح سياساتنا وإظهار جهودنا الهادفة إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين؛ يمكننا الوصول إلى قرار يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة تقديم خدماتها لملايين المستخدمين في الأردن الذين وجدوا مساحة للتعبير الإبداعي على منصتنا.

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