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الأربعاء، 17-07-2024 10:26 م

ثقافة إربد تُعلن عن دورات مجانية في الفنون الجميلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية ثقافة محافظة إربد عن عقد دورات تدريبية مجانية لعام 2024 في معهد إربد للفنون الجميلة، منها : رسم صغار ويافعين وكبار، الخزف والخط العربي، والعزف على البيانو، العود، الكمان، الجيتار والكورال.

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وقالت في بيان اليوم الأربعاء إن مدة الدورة التدريبية سنتان دراسيتان، ما عدا تخصصات رسم صغار، الخزف، الخط العربي، والتي ستكون سنة دراسية واحدة، داعية الراغبين بالالتحاق في هذه الدورات، إلى تقديم الطلب في مقر المعهد، خلال الفترة من 21 تموز إلى 1 آب، من الساعة الثالثة ظهراً وحتى السادسة مساءً.


وبحسب الشروط، لا يسمح لخريجي المعهد السابقين بالتسجيل مجدداً في التخصصات كافة، فيما يسمح للطالب التقدم بطلب لتخصص واحد فقط.


وأما الأعمار فهي: رسم صغار من 10 سنوات ولغاية 13 سنة، رسم يافعين من 14 ولغاية 17 ، رسم كبار من 18 ولغاية 45 ، الموسيقى من 8 ولغاية 25 ، الخزف من 18 ولغاية 45، الخط العربي من 15 ولغاية 45 سنة.

 




 

 


 

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