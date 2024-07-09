"ثقافة الطفلية" تنظم عروضا مسرحية لتنمية مهارات الأطفال

الوكيل الإخباري - قدمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، 3 عروض مسرحية لمسرح "كريم وأمونة"، استهدفت الأطفال، ضمن خطة المديرية لعام 2024 واحتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تناولت قيما إيجابية وقصصا معبرة.

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ونظم العرض الأول والثاني في لواء الحسا بمركز الحسا للخدمات النهارية الدامجة وجمعية الأمير هاشم بن عبدالله لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما أقيم العرض الثالث في منطقة العيص بمركز زها الثقافي.



وأوضح مدير "ثقافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، أن العروض تأتي ضمن برامج المديرية الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال وتطوير قدراتهم الإبداعية، وإثراء حياتهم الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، مشيرا إلى أن مسرح "كريم وأمونة" يتميز بمحتوى هادف وجذاب يناسب مختلف الفئات العمرية.



وبين أن المديرية حرصت على توزيع العروض على مختلف مناطق المحافظة، لإتاحة الفرصة للأطفال الاستمتاع بهذه العروض المسرحية المميزة.