ثقافة الطفيلة تطلق برنامج مسارات سياحية

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الثقافة في الطفيلة، اليوم الثلاثاء، برنامجا ثقافيا يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة تحت شعار "مسارات "، ويستهدف إعداد برامج وثائقية فلمية تجمع بين الثقافة والسياحة لمجموعة من المسارات السياحية والبيئية في أودية الطفيلة ومناطقها السياحية.



وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن خطط وبرامج المديرية التي تنفذ على مدار العام لجهة تفعيل الحراك الثقافي ورعاية المبدعين والحفاظ على الإرث الأدبي والتاريخي، مع العمل على نشر المعرفة والمعلومات والترويج للمسارات السياحية في مختلف مناطق الطفيلة.

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