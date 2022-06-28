ثقافة الطفيلة تنظم دورة تدريبية في مجال الخط العربي

الوكيل الاخباري -انطلقت في قاعة مديرية ثقافة الطفيلة اليوم الثلاثاء، دورة الخط العربي التي حملت عنوان " الخط سنان الأدب " والتي تنظمها، ضمن خطتها للعام الحالي بإشراف المدرب الدكتور رفعت البوايزة ، واستهدفت زهاء 30 شابا وشابة ، وذلك بهدف صقل موهبة كتابة الخط العربي .



من جهته أكد مدير مديرية ثقافة محافظة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال أفتتاحه الدورة أهمية جمال الخط العربي والكتابة السليمة بصورة فنية تريح الناظر إلى ما يخط به من كلمات تتزين انواع الخطوط المتنوعة، مشيرا إلى دور وزارة الثقافة الأردنية لإقامة دورات تدريبية تناسب جميع الفئات العمرية وتساهم في صقل المواهب عند جميع المهتمين بالشأن الثقافي والفنون الأخرى.

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