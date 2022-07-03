ثقافة الطفيلة تنفذ المرحلة الثانية من جلسات التربية الإعلامية

الوكيل الاخباري -استكملت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية في المحافظة، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الجلسات الحوارية التدريبية بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، والتي أطلقتها في عدد من المراكز الشبابية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا بالتعاون مع مديرية شباب الطفيلة.



واستهدفت الجلسات التدريبية، زهاء 150 شابا وفتاة من أعضاء المراكز الشبابية، متضمنة محاور توعوية وتدريبية، حيال الاستخدام الآمن للانترنت، ومفاهيم وسائل التواصل الاجتماعي، والشائعات والجرائم الإلكترونية وغيرها.

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