الأربعاء 22-12-2021
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ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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الأربعاء، 22-12-2021 06:02 م

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة ومركز اللغات في الجامعة الأردنية فرع العقبة، وجمعية أمواج للثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، واختيار الخط العربي ضمن القائمة التمثيلية لليونيسكو.

وأكد رئيس مركز اللغات بالجامعة الأردنية، الدكتور مفلح الحويطات، أهمية اللغة العربية ومكانتها عالميا والظروف التي أدت لتراجعها بين الناطقين بها، في ظل التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تقدم بعض اللغات على غيرها، مشددا على ضرورة الاهتمام بها، والعمل على ترجمة النصوص المختلفة لرفع مستوى المحتوى العربي عالميا.

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