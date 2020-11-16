ثقافة عجلون تنفذ نشاطات عن بعد للتوعية بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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واصلت مديرية ثقافة محافظة عجلون، فعالياتها التثقيفية والتوعوية الأسبوعية عبر تقنيات الاتصال عن بعد ضمن برنامج التكيف الثقافي في مواجهة كورونا.وقال مدير الثقافة سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن الفعاليات تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمساندة الأجهزة المعنية للحد من انتشار فيروس كوورنا؛ حرصا على تنفيذ برامج وأنشطة توعوية بمشاركة الملتقيات والمنتديات والجمعيات الثقافية ما يعزز روح التواصل ونشر الوعي لأبناء المجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على الصحة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.وأشار إلى أن البرامج الاسبوعية تضمنت عددا من الجلسات الحوارية وأفلام ومحاضرات تثقيفية حول سيادة القانون ودور الإعلام في التنمية والندوات بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين بعجلون.وأكد أن هذه البرامج تهدف إلى تفعيل الحركة الثقافية وتعزيز روح التنافس والتشاركية بين جميع الجهات التي تهتم بالشأن الثقافي والابداعي.