ثلاثة من كل أربعة أردنيين يتقبلون فكرة أخذ لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - مع تحول اللقاح إلى واقع عالمي وإعلان الحكومة الأردنية عن خطة تطعيم الأردنيين، تعمل شركة إيبسوس، وهي شركة الأبحاث الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إجراء دراسة تعقب آراء الأردنيين تجاه لقاحات فيروس كورونا المستجّد.
وهي دراسة تتألف من استطلاع كّمي ممثل للأردنيين، بالإضافة إلى تحليل التفاعلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتسليط الضوء على آراء الأردنيين المتغيرة بشأن اللقاح.
كشفت نتائج البحث أّن نسبة قبول اللقاح قد ارتفعت بشكل ملحوظ من قبل مختلف الفئات، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
ففي نيسان 2021، عبر 75٪ من المجيبين عن استعدادهم لأخذ اللقاح، حيث ذكر 33٪ منهم أنهم سيأخذون اللقاح على الفور في حين أ ّن 42٪ منهم يفّضلون الانتظار. وأظهرت النتائج أن الشرائح الأكبر سناً وأصحاب الدخل المرتفع أبدوا انفتاًحا وقبوًلا أكثر مقارنةً بالأجيال الشابة. وبالنظر إلى التحول الأخير في المواقف، فإّن استعداد الأردنيين لأخذ اللقاح قد زاد مقارنة بالدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا،حيث أعرب 74٪ و 59٪ على التوالي فقط عن رغبتهم في أخذ اللقاح،خلال الفتره ذاتها.
في حين أّن 74٪ من الأردنيين يؤمنون بأّن اللقاح مهم من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، و 70٪ يعتقدون أن اللقاح فّعال في حمايتهم وحماية أسرهم، إلا أن المخاوف المتعلقة بآثاره الجانبية كانت السبب الرئيسي لعدم أخذ اللقاح في على الفور. في الواقع، ذكر الكثير من المجيبين أّن الغالبية يجب أن تسارع لتلقّي اللقاح، ومع ذلك فقد وجدوا مبّررات شخصية لعدم انطباق ذلك عليهم.