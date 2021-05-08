ثلاثة من كل أربعة أردنيين يتقبلون فكرة أخذ لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - مع تحول اللقاح إلى واقع عالمي وإعلان الحكومة الأردنية عن خطة تطعيم الأردنيين، تعمل شركة إيبسوس، وهي شركة الأبحاث الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على إجراء دراسة تعقب آراء الأردنيين تجاه لقاحات فيروس كورونا المستجّد.

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وهي دراسة تتألف من استطلاع كّمي ممثل للأردنيين، بالإضافة إلى تحليل التفاعلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتسليط الضوء على آراء الأردنيين المتغيرة بشأن اللقاح.



كشفت نتائج البحث أّن نسبة قبول اللقاح قد ارتفعت بشكل ملحوظ من قبل مختلف الفئات، مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.



ففي نيسان 2021، عبر 75٪ من المجيبين عن استعدادهم لأخذ اللقاح، حيث ذكر 33٪ منهم أنهم سيأخذون اللقاح على الفور في حين أ ّن 42٪ منهم يفّضلون الانتظار. وأظهرت النتائج أن الشرائح الأكبر سناً وأصحاب الدخل المرتفع أبدوا انفتاًحا وقبوًلا أكثر مقارنةً بالأجيال الشابة. وبالنظر إلى التحول الأخير في المواقف، فإّن استعداد الأردنيين لأخذ اللقاح قد زاد مقارنة بالدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا،حيث أعرب 74٪ و 59٪ على التوالي فقط عن رغبتهم في أخذ اللقاح،خلال الفتره ذاتها.



في حين أّن 74٪ من الأردنيين يؤمنون بأّن اللقاح مهم من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، و 70٪ يعتقدون أن اللقاح فّعال في حمايتهم وحماية أسرهم، إلا أن المخاوف المتعلقة بآثاره الجانبية كانت السبب الرئيسي لعدم أخذ اللقاح في على الفور. في الواقع، ذكر الكثير من المجيبين أّن الغالبية يجب أن تسارع لتلقّي اللقاح، ومع ذلك فقد وجدوا مبّررات شخصية لعدم انطباق ذلك عليهم.

