ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الوكيل الاخباري - بدأت مع ساعات مساء اليوم الأربعاء، تتساقط الثلوج بغزارة على محافظات الجنوب في الاردن.

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ووثقت فيديوهات، تساقط الثلوج بغزارة على مناطق في محافظة الكرك، والشوبك، ورأس النقب، وجبال البتراء في وادي موسى،



ووفقا للتحديثات الجوية، ستشهد معظم المرتفعات في المملكة تساقطا للثلوج، وتكون بتراكمات تصل الى 20 سم.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان الثلوج بدات تتساقط مع دخول المنخفض الجوي اجواء المملكة في محافظات الكرك والطفيلة ولواء الشوبك وراس النقب والطرق هناك سالكة بحذر شديد .



ودعا الجميع للالتزام بكل ما صدر من تحذيرات وعدم الخروج من المنازل واستخدام المركبات الا للضرورة القصوى .



وبدأت المملكة مع ساعات عصر اليوم الأربعاء تتأثر بالمنخفض القطبي " منخفض الخير" والذي من المتوقع أن يستمر طوال ليل الأربعاء الخميس.

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