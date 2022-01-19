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ثلوج وانجماد واغلاق جزئي لعدة طرق في الطفيلة

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الأربعاء، 19-01-2022 12:16 م

ثلوج وانجماد واغلاق جزئي لعدة طرق في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - ادى تساقط الثلوج والبرد على المرتفعات الجنوبية لمحافظة الطفيلة منذ صباح اليوم الأربعاء، إلى إغلاق جزئي لطريق الرشادية – التصدير، ومقاطع من الطريق الملوكي قبالة غابة الشيخ حمد الجازي، ومثلث القادسية وعدة طرق في لواء بصيرا والعين البيضاء.

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وقال نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى اسماعيل الصرايرة، إن طريق بصيرا باتجاه القادسية مغلق جزئياً جراء الهطولات الثلجية الخفيفة والضباب الكثيف وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.


ودعا الصرايرة المواطنين الى عدم استخدام طرق القادسية وبصيرا والعين البيضاء باتجاه زحيقة والعيص، نظرا لتساقط الثلوج وحالة الانجماد والرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة الجنوبية من المحافظة. 

 

ولفت الى ان غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية فضلا عن فرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعمل على مدار الساعة لمراقبة أوضاع الطرق في المحافظة وديمومة حركة السير.


واضاف، ان الجليد والضباب الكثيف مع تساقط الثلوج على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من منطقة القادسية والعين البيضاء وبصيرا والعيص، أدى إلى صعوبة الحركة على الطرق لعدة ساعات، وكذلك الحال على طريق القادسية / التصدير باتجاه الحسينية والشوبك.


من جهته، اشار مدير مديرية اشغال الطفيلة عمر الحراسيس، الى أن كوادر الاشغال العامة بدأت منذ ساعات الصباح بفتح الطريق الملوكي، مؤكدا أن الطريق بدءاً من منطقة العين وحتى منطقة الرشادية سالكة حاليا بحذر شديد نتيجة الثلوج الخفيفة وحالة الانجماد والضباب الكثيف الذي يلف المنطقة.

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