السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
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ثمانية قتلى في إطلاق النار في انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة

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السبت، 17-04-2021 03:25 ص

ثمانية قتلى في إطلاق النار في انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري -شهدت أميركا عملية إطلاق نار جديدة أوقعت ثمانية قتلى على الأقل إثر اقتحام مسلح مركزا لفرز البريد في مدينة انديانابوليس في وسط الولايات المتحدة في وقت متأخر الخميس قبل أن ينتحر.
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تدخلت الشرطة عند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي ( 3,00 ت غ) في موقع شركة فيديكس قرب مطار عاصمة ولاية إنديانا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة. وعثر على ثمانية أشخاص قتلى فيما أدخل عدد من الجرحى الى المستشفى.

وقال كرايغ ماكارت مسؤول شرطة انديانابوليس كما نقلت عنه شبكة “سي أن أن”، “أعتقد أن الأمر لم يستمر سوى دقيقة أو دقيقتين… المشتبه به دخل من موقف السيارات. وبحسب ما علمت فانه خرج من سيارته وبدأ فورا باطلاق النار”.

انتحر مطلق النار فور وصول الشرطة الى المكان.

 




 

 


 

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