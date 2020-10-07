جابر يعلن عن اجراءات جديدة بعد تفشي وباء كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال سعد جابر إن فريق الدعم اللوجستي للصحة العامة سيعمل على مساعدة وزارة الصحة في الأمور الإدارية واللوجستية التي كانت تأخذ 70% من جهدها وعملها اليومي، ما ينعكس على أداء كوادرها من أطباء وإداريين في تقديم رعاية وخدمة طبية أفضل للمواطنين.وأشار إلى أن الفريق ركز على دعم العملية اللامركزية من خلال فتح مختبرات طبية في المحافظات، وفتح أقسام عزل وعناية حثيثة في المستشفيات بالمحافظات، مع الإسهام في الإدارة الشاملة لهذه العملية من خلال نقل وإدارة البيانات وإدخال التكنولوجيا.وسيعمل الفريق بحسب جابر، على شراء خدمات ممرضين وأطباء بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والتعاقد مع مؤسسات لمراقبة الجودة وأتمتة العمليات بشكل مناسب ما يسهم في إظهار نتائج العينات بسرعة، إضافة إلى تزويد فرق التقصي الوبائي بفرق ثابتة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى فرق التقصي المتحركة أيضا.وأكد أن جميع مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لاستقبال المصابين بالفيروس ولديها أجهزة تنفس كافية، مشيرا إلى تدريب العديد من الكوادر الطبية للتعامل مع الإصابات.